Prato perde l’orientamento e si ferma al centro di una strada trafficata Salvato dalla polizia

Venerdì primo maggio lungo il viale Chang Zhou a Prato, un anziano ha perso l’orientamento e si è fermato al centro di una strada molto trafficata. Una pattuglia della polizia, passando di lì, ha riconosciuto la situazione e ha subito intervenuto per mettere in sicurezza l’uomo. L’intervento rapido ha impedito che si verificassero incidenti o conseguenze più gravi. La vicenda si è conclusa con il trasferimento dell’anziano in un luogo sicuro.

Prato, 4 maggio 2026 – Attimi di grande apprensione nella serata di venerdì primo maggio lungo il viale Chang Zhou, a Prato, dove la prontezza di una pattuglia della Polizia ha evitato possibili conseguenze drammatiche per un anziano in evidente stato confusionale. Un anziano in forte pericolo. Intorno alle 20.30, un equipaggio della volante impegnato nel controllo del territorio ha notato un uomo fermo nello spartitraffico centrale tra le due carreggiate dell’arteria a scorrimento veloce. Una posizione pericolosissima, tra le auto che sfrecciavano velocemente. Vista la gravità della situazione, gli agenti sono intervenuti subito, senza perdere un secondo di più.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, perde l’orientamento e si ferma al centro di una strada trafficata. Salvato dalla polizia Notizie correlate Vagava al centro della carreggiata disorientato: cane salvato dalla polizia a CoratoVagava spaventato al centro della carreggiata, in una zona trafficata e con visibilità ridotta. Cade dal monopattino e sviene in strada: uomo salvato dalla polizia localePaura nel tardo pomeriggio a Castellabate, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta dal monopattino lungo una strada già nota per diversi... Contenuti di approfondimento Si parla di: Perde l’orientamento su Monte Miletto: paura per un escursionista - isNews; Perde l’orientamento, escursionista in difficoltà recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco. Prato, perde l’orientamento e si ferma al centro di una strada trafficata. Salvato dalla poliziaL’uomo di 92 anni era appoggiato allo spartitraffico del viale Chang Zhou, tra le auto che sfrecciavano a forte velocità. Rintracciata subito la figlia grazie al cellulare che il signore aveva con sè ... lanazione.it