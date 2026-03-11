Strada chiusa per due settimane | partono i lavori di rifacimento del tratto alluvionato

A partire da lunedì 16 marzo, via Aguta a Bagnacavallo sarà chiusa al traffico per due settimane mentre si svolgono lavori di rifacimento del manto stradale. Gli interventi riguardano un tratto di circa sei chilometri tra via Cogollo e la carraia Gallanza, nella frazione di Villanova. Durante il periodo di chiusura, non sarà possibile percorrere quella porzione di strada.

A partire da lunedì 16 marzo, il Comune di Bagnacavallo darà il via all'inizio dei lavori di ripristino del manto stradale di via Aguta per un tratto di circa sei chilometri compreso tra via Cogollo e la carraia Gallanza, nella frazione di Villanova.L’intervento, dell’importo totale di 468 mila. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

