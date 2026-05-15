Nella provincia di Teramo, le recenti abbondanti piogge hanno causato ingenti danni a strade e edifici scolastici, con un bilancio di circa 46 milioni di euro. Le infrastrutture più colpite includono alcune arterie principali e secondarie, che risultano ora pericolanti o interrotte. Le scuole della zona hanno subito danni alle strutture e alle aule, portando alla chiusura temporanea di alcuni istituti. La situazione ha generato preoccupazioni sulla sicurezza degli studenti e sulla viabilità locale.

? Punti chiave Quali strade specifiche della provincia sono attualmente più pericolose?. Come influiranno i 46 milioni di danni sulla sicurezza delle scuole?. Perché le riparazioni superficiali non bastano a risolvere il dissesto?. Chi gestirà i fondi per i lavori nelle zone montane colpite?.? In Breve Provincia ha già impegnato 400 mila euro per emergenze e scuole.. 244 mila euro destinati al ripristino impianti e strutture scolastiche provinciali.. 165 operazioni di somma urgenza censite per garantire la sicurezza territoriale.. Criticità rilevate su SP 56, SP 1, SP 12, SP 60 e SP 42.. Oltre 46 milioni di euro di danni per il maltempo in provincia di Teramo tra marzo e aprile, secondo i dati registrati sulla piattaforma della Protezione Civile che documentano l’impatto delle piogge torrenziali sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, maltempo distrugge strade e scuole: 46 milioni di danni

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