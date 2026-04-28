Ammontano a oltre 57 milioni di euro i danni alle strade provinciali causati dal maltempo

Dopo le intense precipitazioni dei giorni 2 e 3 aprile 2026, la Provincia di Pescara ha completato una prima valutazione dei danni alle strade provinciali. I rilievi tecnici hanno evidenziato problematiche diffuse lungo l’intera rete viaria, con i danni stimati in oltre 57 milioni di euro. La situazione richiede interventi immediati per riparare le infrastrutture danneggiate dal maltempo.

Dopo gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio provinciale nei giorni 2 e 3 aprile 2026, la Provincia di Pescara ha concluso una prima ricognizione tecnica dei danni, delineando un quadro particolarmente critico lungo l’intera rete viaria. Dalla ricognizione tecnica.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Neve e alberi caduti: tutti i danni causati dal maltempo in TrentinoAlberi caduti durante la notte in Valsorda e Valsugana, forti raffiche di vento in val dei Mocheni e neve sopra i 900 metri. Strade provinciali, bando da oltre 4,5 milioni per manutenzione e sicurezzaInterventi programmati per tre anni su tutta la rete viaria, offerte da presentare entro metà maggio tramite piattaforma digitale Oltre 4 milioni e...