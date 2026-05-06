Il ciclone Erminio presenta il conto | 7 milioni di danni a Pescara i più gravi su scuole e strade

Il maltempo causato dal ciclone Erminio ha provocato danni stimati in circa 7 milioni di euro nella città di Pescara. Le aree più colpite sono state le scuole e le strade, che hanno subito i danni più significativi. Durante i giorni in cui si sono verificati i peggiori fenomeni meteorologici, si sono registrate frane, allagamenti e danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche. Le autorità stanno valutando le riparazioni necessarie per ripristinare le zone interessate.

Ammontano a 7 milioni di euro i danni causati dal maltempo e sono strade e scuole ad aver pagato il prezzo più alto dei giorni in cui anche Pescara è stata colpita dal ciclone Erminio. A stimare la somma dei danni è stato il Comune che ha approvato la delibera di giunta per chiedere alla Regione.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Il Ciclone Erminio molla la presa: in 72 ore nel Foggiano è piovuto più del doppio della media di aprile Picchiato la notte di Pasqua, clochard presenta il conto. Chiesti i danni all’aggressoreLa Spezia, 24 febbraio 2026 – Il nuovo capitolo dell’aggressione ai giardini della stazione ferroviaria di Sarzana avvenuta la notte di Pasqua 2024... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ciclone Erminio, valanga distrugge il Rifugio del Monte a Prato Selva: le immagini; C'è un luogo, sugli Appennini, sospeso tra due stagioni: agli alti muri di neve si alterna un'atmosfera primaverile. Reportage da Campo Imperatore; Porto di Pescara bloccato dopo il maltempo, pescherecci fermi: Masci chiede lo stato di calamità; Auto non si ferma al posto di blocco, poi l’inseguimento e la fuga: ricerche in corso a Casalbordino. Meteo Pasqua e Pasquetta: dopo il ciclone Erminio esplode la primavera. Sole e massime sopra i 25°C: ecco dove, le previsioniLa domenica di Pasqua è dominata da un anticiclone di matrice subtropicale che assicura tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di ... ilmattino.it Ciclone Erminio, crolla un ponte tra Molise e Abruzzo e l’Italia è divisa in due per l’esondazione di un fiume sull’AdriaticaIl ciclone Erminio sta trasformando il Sud Italia in un territorio martoriato: piogge torrenziali, venti furiosi e nevicate intense hanno provocato un susseguirsi di emergenze in particolare in Molise ... greenme.it L'arbitro di domani ha già diretto un Giana-Lecco la stagione scorsa https://www.asgiana.com/la-designazione-arbitrale-di-lecco-giana-erminio-3/ #sempreforzagiana #arbitro - facebook.com facebook