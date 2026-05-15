Teramo il vento abbatte le transenne | voragine bloccata dalla burocrazia
A Teramo, il vento ha causato la caduta di alcune transenne, creando una voragine che rimane bloccata per ora a causa di ostacoli burocratici. La presenza delle transenne abbattute aumenta il rischio per i residenti che vivono nelle vicinanze, mentre i lavori di riparazione non possono ancora iniziare perché la ditta incaricata, Ruzzo Reti, deve ancora ricevere tutte le autorizzazioni necessarie. La situazione resta in attesa di interventi che finora sono stati ritardati da procedure amministrative.
? Punti chiave Come possono le transenne abbattute aumentare il rischio per i residenti?. Perché la ditta Ruzzo Reti non può iniziare i lavori subito?. Chi deve sbloccare l'autorizzazione per chiudere la voragine in via San Marco?. Cosa impedisce al Comune di risolvere lo stallo con l'azienda incaricata?.? In Breve Transenne instabili in via San Marco abbattute dalle raffiche di vento stamattina.. Ditta Ruzzo Reti ferma per mancanza di autorizzazione rilasciata dal Comune di Teramo.. Residenti di Colleatterrato subiscono disagi per il cantiere fantasma e il rischio stradale.. Lentezza amministrativa impedisce la messa in sicurezza immediata del dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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