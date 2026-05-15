Teramo il vento abbatte le transenne | voragine bloccata dalla burocrazia

A Teramo, il vento ha causato la caduta di alcune transenne, creando una voragine che rimane bloccata per ora a causa di ostacoli burocratici. La presenza delle transenne abbattute aumenta il rischio per i residenti che vivono nelle vicinanze, mentre i lavori di riparazione non possono ancora iniziare perché la ditta incaricata, Ruzzo Reti, deve ancora ricevere tutte le autorizzazioni necessarie. La situazione resta in attesa di interventi che finora sono stati ritardati da procedure amministrative.

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