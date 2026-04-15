A settembre scorso sembrava tutto pronto per il cambio di gestione della strada provinciale 364 tra Lecce e San Cataldo, dopo cinque anni di attese e ritardi burocratici. Tuttavia, la strada rimane ancora bloccata, con conseguenti problemi di degrado e rischi per la sicurezza degli utenti. La sospensione del trasferimento ha mantenuto la strada sotto la gestione della Provincia, nonostante le promesse di completare l’iter amministrativo.

A settembre scorso sembrava tutto fatto. Dopo cinque anni di rimpalli e limbo burocratico, la strada provinciale 364 Lecce-San Cataldo era pronta a passare dalla Provincia al Comune, con tanto di ultimo passaggio formale richiesto dalla Regione Puglia: la nota protocollata il 5 settembre 2025 che sollecitava il via libera definitivo. Ma quel trasferimento si è di nuovo fermato per l’assenza della delibera del Consiglio comunale richiesta dalla Regione. Così, a distanza di oltre sette mesi, tutto è rimasto sulla carta. Ma mentre gli atti restano bloccati negli uffici, sull’asfalto la situazione peggiora: erbacce e arbusti invadono la carreggiata, alberi di fico crescono ai margini riducendo la visibilità, le buche si moltiplicano.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-San Cataldo, la strada bloccata dalla burocrazia: degrado e rischi per la sicurezza

Maltempo in Calabria, da Vespa la disamina di Occhiuto: “Prevenzione bloccata dalla burocrazia”Il presidente Occhiuto è stato ospite nella celebre trasmissione Porta a Porta, e il suo intervento ha avuto il tono di una requisitoria lucida e...

Ostia Antica, la denuncia di Ecoitaliasolidale: “Degrado e rischi per la sicurezza a via Capo Due Rami”“Il manto stradale gravemente dissestato, con buche profonde, avvallamenti e deformazioni che mettono quotidianamente a rischio l’incolumità di...