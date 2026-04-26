Un capannone destinato a diventare una residenza temporanea per giovani si trova attualmente fermo a causa di ritardi burocratici. La struttura, progettata per accogliere ragazzi in attesa di sistemazioni definitive, è rimasta bloccata dopo alcune inchieste che hanno coinvolto l'iter amministrativo. La situazione provoca disagi nel settore sociale, con i servizi che segnalano come gli ostacoli amministrativi rallentino le operazioni di accoglienza.

di Andrea Gianni MILANO Il capannone, che dovrebbe ospitare una residenza-ponte per giovani che stanno affrontando la battaglia contro la tossicodipendenza, resta inutilizzato, "ostaggio della burocrazia" negli uffici comunali e delle incertezze, dopo che le indagini della Procura hanno messo sotto la lente decine di progetti di sviluppo immobiliare realizzati con la Scia alternativa al permesso di costruire. Non un grattacielo come quelli che hanno cambiato il volto di quartieri milanesi, in questo caso, ma una reale ristrutturazione "a scopi sociali", senza crescita in altezza ma con un ampliamento di soli 38 metri quadrati, necessario per trasformare quello stabile in una "residenza unifamiliare ad uso residenziale di 140 mq" immersa nel verde in via Olgettina 80, a pochi passi dall’ospedale San Raffaele.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ostaggi della burocrazia. La casetta per i ragazzi bloccata dopo le inchieste: "Nel caos paga il sociale"

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