Due giovani sono stati denunciati dopo essere stati ripresi dalle telecamere mentre tentavano di far cadere i ciclisti durante una tappa del Giro d’Italia tra Paestum e Napoli. I fatti sono avvenuti nel corso della corsa e sono stati documentati tramite videocamere di sorveglianza. Le autorità hanno identificato i responsabili e avviato le procedure legali nei loro confronti. Nessun ciclista è rimasto ferito durante l’episodio.

Sono stati ripresi dalle telecamere mentre tentavano di far cadere i ciclisti n el corso della tappa del Giro d’Italia da Paestum a Napoli: denunciati due giovani. Si tratta di due ragazzi classe 2005 e classe 2006, residenti a San Vitaliano. Secondo quanto si apprende, gli agenti del commissariato di Polizia di Nola li hanno identificati grazie ai filmati e denunciati per il reato di pericolo all’incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. Dalle immagini sì vedono i due giovani che invadono il percorso, tentando di spingere i ciclisti in gara. In quei frangenti, nessuno degli atleti è caduto. Il fatto si è verificato oggi pomeriggio all’altezza di San Vitaliano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Follia al Giro d’Italia a Napoli: due ragazzi provano a far cadere i ciclisti (video). Denunciati

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