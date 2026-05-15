Due incidenti si sono verificati nel Basso Lodigiano nelle ultime ore, coinvolgendo una Fiat Panda e una Fiat Uno. In entrambi i casi, i veicoli sono finiti ribaltati e si sono resi necessari interventi di soccorso. Il primo incidente è avvenuto mentre un'auto tentava un sorpasso e ha perso il controllo, finendo ruote all’aria. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi, ma i veicoli sono stati rimossi dai mezzi di soccorso.

Due incidenti, nel giro di poche ore nel Basso Lodigiano, con una Fiat Panda e una Uno finite ribaltate. Ieri alle 10.20, in via Rosolino Ferrari a Codogno. G.B., di 64 anni, è rimasto coinvolto in uno schianto all’altezza dello stadio Molinari. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la Panda proveniva dalla rotonda di viale Volta e seguiva un camion ribaltabile che stava svoltando verso il parcheggio della piscina. Per cause da chiarire, l’automobilista avrebbe tentato il sorpasso proprio mentre il mezzo pesante stava girando a destra, urtandolo leggermente. Dopo l’impatto, la vettura è salita sul marciapiede, ha centrato la recinzione dello stadio e si è ribaltata su un fianco, sfiorando anche un palo della corrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tenta un sorpasso e finisce ruote all’aria. Conducente soccorso

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