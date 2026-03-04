Paura nella notte sulla Bidentina | un' auto finisce ruote all' aria un ferito

Nella notte tra martedì e mercoledì, lungo la Bidentina tra Meldola e San Colombano, si è verificato un incidente che ha causato il ribaltamento di un’auto, con le ruote completamente distrutte. Durante lo scontro una persona è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno prestato assistenza al ferito prima di portarlo in ospedale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri, incaricati dei rilievi di rito Rocambolesco schianto nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì lungo la Bidentina. Un'auto è finita ruote all'aria, nel tratto compreso tra Meldola e San Colombano. L'allerta alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 3,30, attivando l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area circostante, evitando possibili rischi per gli altri automobilisti. Il conducente dell'auto è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato per le cure necessarie.