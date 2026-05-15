Tennis Veneto | sfida tra 500 squadre per la promozione in serie C

In Veneto, circa 500 squadre di tennis si stanno sfidando per ottenere la promozione in Serie C. Tra queste, alcune sono provenienti dalla provincia di Treviso, ma non sono stati ancora resi noti i nomi specifici dei team coinvolti nella corsa. La Commissione Gare deve organizzare e gestire tutte le partite e le iscrizioni in un arco di tempo di circa un mese, senza ulteriori dettagli sulla modalità di svolgimento o sui criteri di selezione.

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? Domande chiave Chi sono i team trevigiani che puntano alla promozione in Serie C?. Come farà la Commissione Gare a gestire 500 squadre in un mese?. Quali formazioni maschili e femminili lottano per il salto di categoria?. Dove si svolgeranno le fasi conclusive del torneo a fine settembre?.? In Breve Regular season attiva dal 10 maggio al 7 giugno per le categorie D1-D4.. Promozione in serie C per Volpago, Montebelluna, San Vendemiano, Barchessa, Sporting Life ed Eurosporting.. 83 formazioni D3 femminile e 205 team maschili D4 in lotta per l'ascesa.. Fasi conclusive del torneo previste per il 26 e 27 settembre a Jesolo.. Il 10 maggio è ufficialmente scattata la fase di regular season del campionato regionale di tennis veneto, una competizione che coinvolge oltre 500 squadre divise tra le categorie dalla D1 alla D4. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis Veneto: sfida tra 500 squadre per la promozione in serie C ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner-Alcaraz: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carlo Sullo stesso argomento Tennis veneziano: sei squadre pronte alla sfida in serie CIl tennis veneziano si prepara a una stagione cruciale: sei squadre in serie C regionale Mancano poche settimane all'inizio del campionato di tennis... Bisceglie, domenica di tennis: doppia sfida tra Serie B1 e Serie D1? Domande chiave Come influenzerà la vittoria sulla terra rossa la classifica della Serie B1? Quali sfide tecniche attende i giocatori sui campi in...