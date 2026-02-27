Tennis veneziano | sei squadre pronte alla sfida in serie C

Il tennis veneziano si appresta a vivere un nuovo campionato di serie C, con sei squadre pronte a scendere in campo. La stagione sta per partire, portando con sé l’attesa di confronti serrati e partite emozionanti. Le squadre si preparano a sfidarsi sul campo, pronti a dimostrare le proprie capacità e a contendere il titolo regionale.

Il tennis veneziano si prepara a una stagione cruciale: sei squadre in serie C regionale Mancano poche settimane all'inizio del campionato di tennis regionale, con un'attenzione particolare per il Veneto. Sei formazioni veneziane si sono qualificate per la serie C, un traguardo significativo che non si vedeva da anni. La stagione prenderà il via il 15 marzo, con l'obiettivo di conquistare la promozione in B2 nazionale per il 2027 o, almeno, di mantenere la posizione nella massima serie regionale. Tra le squadre in campo, spiccano il Portogruaro e il Green Garden, che schierano due rappresentative ciascuno. Le altre società maschili sono il Tc Venezia e il Ca’ del Moro, entrambe di Lido. 🔗 Leggi su Ameve.eu

