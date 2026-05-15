Tennis Sinner in difficoltà con Madvedev 6-2,5-7 4-2 | poi gara sospesa cosa è successo

Durante la semifinale del torneo ATP di Roma, il confronto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si è interrotto a causa della pioggia nel corso del terzo set. Sinner, che aveva perso il primo set 6-2 e vinto il secondo 5-7, si trovava in svantaggio per 4-2 quando la gara è stata fermata. La sospensione è avvenuta senza ulteriori sviluppi, lasciando il risultato in sospeso e in attesa di ripresa.

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Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev valido per la semifinale del torneo ATP di Roma è stato sospeso per pioggia nel corso del terzo set. L’azzurro, in evidente difficoltà fisica, conduce per 6-2, 5-7, 4-2. La partita tra Sinner e Medvedev si trasforma in un triller a Roma. Jannik Sinner parte fortissimo e fa suo il primo parziale in appena trentatré minuti con il netto punteggio di 6-2. L’italiano mette in mostra un tennis impeccabile fin dai primi scambi, dettando costantemente i ritmi da fondo campo e costringendo l’avversario a continui errori. Nel secondo set, tuttavia, la gara cambia radicalmente soprattutto per il crollo fisico dell’italiano. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jannik Sinner aiutato da Panatta contro Medvedev - #janniksinner #sinner #italia #tennis Sullo stesso argomento Sinner in difficoltà fisica contro Medvedev: cosa è successo e i continui piegamenti sulle ginocchiaJannik Sinner ha dominato il primo set contro il russo Daniil Medvedev, aprendo in maniera perentoria la semifinale degli Internazionali d’Italia:... Sinner stop, sospesa la semifinale con Medvedev: cosa succedeLa semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si è trasformata in una serata sospesa tra tennis, tensione e cielo... Come volevasi dimostrare, a ulteriore testimonianza e considerando tutti i fattori del caso (visibile stanchezza in primis): L’unico tennista semi-terreno capace di mettere in difficoltà cronica -o quasi- #Sinner da un paio d’anni è Daniil #Medvedev. E no, non è u x.com Jannik Sinner soffre: mamma Siglinde lascia il Centrale per la tensioneMamma Siglinde ha abbandonato la tribuna del Campo Centrale degli Internazionali d’Italia a Roma. Al Foro Italico Jannik Sinner è in grande difficoltà contro Daniil Medvedev, che dopo un primo set ... sportal.it Sinner in difficoltà fisica contro Medvedev: cosa è successo e i continui piegamenti sulle ginocchiaJannik Sinner ha dominato il primo set contro il russo Daniil Medvedev, aprendo in maniera perentoria la semifinale degli Internazionali d'Italia: 6-2 in ... oasport.it Sinner: È normale sentirsi sotto pressione. Se non senti pressione, significa che non ti importa. Ma se non riesci a gestirla, allora è meglio smettere di giocare a tennis. reddit