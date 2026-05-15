Tennis Sinner in difficoltà con Madvedev 6-2,5-7 4-2 | poi gara sospesa cosa è successo

Da sportface.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale del torneo ATP di Roma, il confronto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si è interrotto a causa della pioggia nel corso del terzo set. Sinner, che aveva perso il primo set 6-2 e vinto il secondo 5-7, si trovava in svantaggio per 4-2 quando la gara è stata fermata. La sospensione è avvenuta senza ulteriori sviluppi, lasciando il risultato in sospeso e in attesa di ripresa.

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Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev valido per la semifinale del torneo ATP di Roma è stato sospeso per pioggia nel corso del terzo set. L’azzurro, in evidente difficoltà fisica, conduce per 6-2, 5-7, 4-2. La partita tra Sinner e Medvedev si trasforma in un triller a Roma. Jannik Sinner parte fortissimo e fa suo il primo parziale in appena trentatré minuti con il netto punteggio di 6-2. L’italiano mette in mostra un tennis impeccabile fin dai primi scambi, dettando costantemente i ritmi da fondo campo e costringendo l’avversario a continui errori. Nel secondo set, tuttavia, la gara cambia radicalmente soprattutto per il crollo fisico dell’italiano. 🔗 Leggi su Sportface.it

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