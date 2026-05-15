Sinner stop sospesa la semifinale con Medvedev | cosa succede

La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta e sospesa durante la serata. La partita si è fermata a causa di condizioni meteorologiche avverse, con il cielo che si è fatto minaccioso e ha portato alla decisione di interrompere il match. Non ci sono state altre modifiche o comunicazioni ufficiali riguardo alla ripresa dell’incontro o alle tempistiche. La sospensione ha lasciato in attesa i tifosi e gli atleti coinvolti.

La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si è trasformata in una serata sospesa tra tennis, tensione e cielo da decifrare. Sul Centrale del Foro Italico, l’azzurro è partito fortissimo, dominando il primo set 6-2 in appena 32 minuti, poi ha subito il ritorno del russo, bravo a prendersi il secondo parziale 7-5. Nel terzo set Sinner era avanti, ma l’incognita meteo è rimasta lì, come una nuvola seduta a bordo campo. Lo stop per pioggia è il nodo della giornata romana. Alle 21:46 l’acqua ha fatto fermare tutto, almeno fino alle 22:15. Già nel pomeriggio il maltempo aveva bloccato per quasi due ore la prima semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud, costringendo gli organizzatori a far slittare anche l’ingresso in campo di Sinner e Medvedev. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scambio spettacolare vinto da Medvedev in avvio di partita

Sullo stesso argomento

Sinner?Medvedev, semifinale a rischio pioggia: cosa succede e quando si giocherebbe il rinvioLa semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia 2026 è il momento più atteso del torneo romano, ma il meteo rischia di...

Cosa succede per chi ha comprato i biglietti se Sinner-Medvedev non si gioca? La questione rimborsoTiene banco la questione legata al meteo nella sessione serale di oggi dell’ATP Masters 1000 di Roma: dalle ore 18.

Jannik Sinner, sospesa la partita con Medvedev al terzo setStop per pioggia: la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa del maltempo. Le gocce d’acqua sono arrivate sul 4-2 per Sinner nel terzo s ... sportal.it

Jannik Sinner fermato dalla pioggia, rischio rinvio sempre più concretoCome annunciato e temuto, intorno alle 16.00 una forte perturbazione si è abbattuta sui campi del Foro Italico, costringendo gli organizzatori a sospendere il programma a causa della pioggia intensa c ... sportal.it