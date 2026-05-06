Fino a venerdì, il Centro-Nord si troverà alle prese con maltempo, con piogge e temporali che interesseranno diverse zone. Nel frattempo, al Sud il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con temperature in aumento. Dopo questa fase, le previsioni indicano un miglioramento generale al Nord e un ingresso di condizioni estive al Sud, con temperature che potrebbero salire ulteriormente durante il fine settimana.

Ancora due-tre giorni di maltempo al Centro-Nord, poi il tempo dovrebbe migliorare con sole ovunque nel weekend e il Sud che vivrà un vero e proprio anticipo d’estate. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui all’origine delle avverse condizioni meteo c'è lo scontro tra l’aria che accompagna una perturbazione atlantica e un massiccio flusso di vapore acqueo in risalita dal Mar Mediterraneo e, ancor prima, dal Nordafrica. «A differenza dei mesi invernali, quando il vapore a disposizione dell’atmosfera è minore a causa delle basse temperature - spiega Tedici - adesso ci troviamo di fronte a un vero e proprio mix esplosivo: i primi caldi flussi subtropicali si stanno scontrando violentemente con correnti fredde di origine polare ancora piuttosto rigide».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo fino a venerdì al Centro-Nord, verso un weekend estivo al Sud con una vera "fiammata africana"

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Esplosioni sia nella zona nord che nella zona centro-meridionale accompagnate da lanci di materiale incandescente - facebook.com facebook

Perturbazione che transita al Centro-Nord. Cielo spesso coperto al Sud, occasionali piovaschi. x.com