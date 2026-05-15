Temù muore travolto da un albero mentre taglia le piante con una motosega

Un uomo è deceduto in una zona difficile da raggiungere nei pressi di Temù, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava mentre utilizzava una motosega per tagliare alcune piante quando è stato travolto da un albero che stava tagliando. L'incidente è avvenuto in un'area impervia, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. La dinamica dell'accaduto è al momento oggetto di verifiche da parte delle forze dell'ordine.

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Temù (Brescia), 15 maggio 2026 - Un uomo ha perso la vita in una zona impervia attorno a Temù, presumibilmente travolto da una pianta che stava tagliando. Sembra che si tratti di un addetto all'abbattimento e allo sfoltimento delle piante. Probabilmente stava utilizzando una motosega quando una delle piante è caduta e il tronco lo ha schiacciato. Al momento della tragedia la zona era colpita da forte vento e maltempo https:www.ilgiorno.itbergamocronacanembro-morto-schiacciato-albero-awcjktxt Per i soccorsi è stato molto difficile raggiungere la zona particolarmente impervia e non coperta dal segnale dei cellulari. Oltre ai sanitari Areu. che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso impegnati anche gli uomini del Soccorso alpino che hanno recuperato il corpo, i carabinieri di Breno e i tecnici dell'Ats per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temù, muore travolto da un albero mentre taglia le piante con una motosega ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Tragedia a Ponte Nossa, anziano muore mentre taglia la legna con una motosegaTragedia nella mattina di mercoledì 25 marzo a Ponte Nossa, dove un anziano di 78 anni ha perso la vita mentre tagliava dei ceppi di legno con una... Travolto da rami mentre taglia legna: Armando Bortolotti muore nei boschiUn uomo di 69 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri nei boschi sopra Vigo Meano, in località Maso Palù.