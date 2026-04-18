Nelle ultime ore, una forte perturbazione ha interessato la regione della Macedonia centro-occidentale e l’Epiro, in Grecia. Sono stati registrati temporali intensi accompagnati da numerosi fulmini e fenomeni di grandine che hanno interessato anche l’area urbana di Salonicco. La perturbazione ha provocato disagi e danni nelle zone coinvolte, con un'intensa attività atmosferica che ha colpito le comunità locali.

Una violenta perturbazione sta colpendo in queste ore la Macedonia centro-occidentale e la regione dell’Epiro, in Grecia, con temporali caratterizzati da una fortissima attività elettrica e fenomeni di grandine che colpiscono anche l’area urbana di Salonicco. Le precipitazioni, che assumono tratti tipici dei sistemi temporaleschi estivi, stanno causando rallentamenti nella circolazione stradale e potenziali danni alle infrastrutture e alle colture locali. Meccanismi atmosferici e impatto sulle zone montuose. L’instabilità meteorologica che sta interessando i territori dell’Epiro e della Macedonia centro-occidentale non è un evento casuale, ma il risultato di una precisa dinamica fisica legata all’orografia della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grecia sotto la grandine: temporali violenti e fulmini a Salonicco

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