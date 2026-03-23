Meteo Italia brutte notizie in arrivo | temporali neve e grandine Massima allerta

Un vero affondo artico è pronto a riportarci in pieno clima invernale per 48-72 ore. L’aria fredda entrerà nel Mediterraneo dalla valle del Rodano e innescherà una rapida ciclogenesi sottovento alle Alpi: il peggioramento partirà già dalla sera di mercoledì, con un vortice destinato ad approfondirsi e a muoversi poi verso sud-est. Il maltempo colpirà soprattutto Nordest, Adriatico centrale e buona parte del Sud, mentre Nordovest e regioni tirreniche centrali vedranno fenomeni più fugaci. La dinamica sarà “cattiva”: rovesci e temporali, possibili grandinate, cadute di graupel (neve tonda) e neve a bassa quota, con venti forti fino a tesi o tempestosi e mari in rapido aumento di moto ondoso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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