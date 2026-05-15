allerta meteo gialla per temporali venti forti e mare agitato

La Protezione civile della regione Campania ha diramato un'allerta meteo gialla che riguarda temporali, venti forti e mare agitato. La comunicazione suggerisce di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche previste nelle prossime ore. La situazione interessa diverse zone della regione, con possibili ripercussioni sulle attività quotidiane e sulla viabilità. Le autorità invitano i cittadini a rispettare le eventuali disposizioni e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza.

Tempo di lettura: 1 minuto La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 16 maggio, su tutto il territorio. Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. Venti forti occidentali con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine e fulmini nel corso delle precipitazioni che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Allerta meteo gialla per temporali, vento forte e mare agitato dalle 23 59 del 27 gennaio

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