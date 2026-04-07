Meteo a Novara e nel Vco è già quasi estate | sole e 27°C ma la prossima settimana cambia tutto

A Novara e nel Vco il clima si è già fatto caldo e soleggiato, con temperature che hanno raggiunto i 27°C. La presenza di un forte anticiclone ha portato condizioni di stabilità atmosferica e giornate di sole intenso. Questa situazione meteorologica ha anticipato l’arrivo dell’estate, offrendo un assaggio della stagione in corso. Tuttavia, le previsioni indicano un cambiamento nel corso della prossima settimana.

Fino a mercoledì previste temperature massime ben oltre la media del periodo. Da giovedì l'arrivo di correnti dai Balcani riporterà il termometro verso i 20 gradi. Le previsioni di 3B Meteo Settimana di sole pieno e temperature ben oltre la media stagionale a Novara e nel Vco. Un robusto anticiclone sta infatti garantendo condizioni di stabilità assoluta su tutta la regione, regalando un anticipo d'estate che ci accompagnerà per i prossimi giorni. Secondo il meteorologo di 3B Meteo Davide Sironi, fino a mercoledì il clima sarà decisamente mite, con valori termici che si porteranno tra i 5 e i 7 gradi sopra la norma tipica di inizio aprile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Meteo, prossima settimana: cambia tutto, anticiclone in declino: dove torna la pioggiaLa prossima settimana si preannuncia come una fase di transizione meteorologica significativa, con un cambiamento nella circolazione alle quote... Meteo Italia, cambia tutto: sole in arrivo ma non per tuttiRoma - Dopo giorni di instabilità, la settimana evolve verso un miglioramento progressivo con schiarite diffuse, ma persistono piogge residue e neve... Temi più discussi: Novara, previsioni meteo del 2 aprile 2026; Pasqua e Pasquetta sotto il sole: in arrivo un week end dal clima (finalmente) primaverile; Meteo Piemonte: fresco e a tratti ventoso fino a mercoledì, poi anticiclone in rinforzo e temperature in aumento; Novara, previsioni meteo del 28 marzo 2026. Novara, previsioni meteo del 31 marzo 2026A Novara martedì 31 marzo cielo sereno e clima stabile per tutta la giornata, ma con vento forte e raffiche molto intense da Nord-Nordest ... lavocedinovara.com Novara, previsioni meteo del 2 aprile 2026A Novara domani 2 aprile sole splendente e clima mite con temperature fino a 19°C. Nessuna pioggia prevista e venti deboli ... lavocedinovara.com Il bilancio del direttore dell'Upa: "Meteo favorevole e autostrade senza cantieri". E sulle spiagge: "Chi paga una camera in albergo cerca un servizio organizzato" - facebook.com facebook Maltempo, allerta meteo arancione 6 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite x.com