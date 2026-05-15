Temporali e grandinate oggi allerta gialla in 6 regioni del Centro

Oggi, nel centro Italia, si registrano condizioni di maltempo che coinvolgono sei regioni, con temporali e grandinate che si susseguono. Le autorità hanno emesso un’allerta gialla per queste aree, indicando possibili rischi legati alle precipitazioni intense. La situazione meteorologica continua a influenzare le attività quotidiane e le previsioni indicano che le condizioni potrebbero perdurare nel corso della giornata. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni per chi si trova nelle zone interessate.

(Adnkronos) – Non si ferma l'ondata di maltempo che tiene in scacco il Centro Italia. E per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio, scatta ancora una volta l'allerta meteo gialla, stavolta in sei regioni. Attesi forti temporali e grandinate, ma anche forti raffiche di vento a colpire i territori interessati dall'avviso della Protezione civile. Come. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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allerta meteo gialla in 3 regioni oggi

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