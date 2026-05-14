Allerta gialla a Roma e nel Lazio venerdì 15 maggio 2026 | attese piogge e temporali non si escludono grandinate

Venerdì 15 maggio 2026, Roma e il Lazio sono sotto un'allerta gialla per maltempo, che durerà circa 24-36 ore. Secondo le previsioni, sono attese piogge e temporali lungo tutta la regione, con la possibilità di verificarsi anche grandinate. La protezione civile ha emesso il livello di allerta per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi. Le autorità consigliano di adottare le misure di prudenza necessarie in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Allerta maltempo di colore giallo a Roma e nel Lazio dalla mattinata di domani venerdì 15 maggio e per le successive 24-36 ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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