Temporali e calo delle temperature allerta meteo della protezione civile dell' Umbria
La protezione civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo per il 15 maggio 2026, giorno in cui si svolgono i Ceri di Gubbio. Sono previste precipitazioni temporalesche e una diminuzione delle temperature nella regione. L'avviso riguarda le zone interessate dalle condizioni meteorologiche avverse e indica possibili effetti sul traffico e sulle attività all'aperto. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle eventuali indicazioni delle autorità e a monitorare gli aggiornamenti ufficiali.
La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per il 15 maggio 2026, giorno dei Ceri di Gubbio. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione. Per venerdì, si legge nel documento di allerta pubblicato sul sito, “previste precipitazioni sparse a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Allerta arancione per vento e temporali #meteo #sardegna #allertameteo #temporali #vento
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