Temporali e calo delle temperature allerta meteo della protezione civile dell' Umbria

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo per il 15 maggio 2026, giorno in cui si svolgono i Ceri di Gubbio. Sono previste precipitazioni temporalesche e una diminuzione delle temperature nella regione. L'avviso riguarda le zone interessate dalle condizioni meteorologiche avverse e indica possibili effetti sul traffico e sulle attività all'aperto. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle eventuali indicazioni delle autorità e a monitorare gli aggiornamenti ufficiali.

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