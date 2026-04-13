Protezione Civile decreta l' allerta meteo in Umbria | preoccupano i temporali diffusi

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo di colore giallo per l'Umbria, valida dal pomeriggio di oggi fino alla giornata di domani. La decisione riguarda temporali diffusi che si prevedono in diverse zone della regione. La situazione ha portato all'adozione di misure precauzionali per gestire eventuali conseguenze di condizioni meteorologiche avverse. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui danni o sulle eventuali evacuazioni.