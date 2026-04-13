Protezione Civile decreta l' allerta meteo in Umbria | preoccupano i temporali diffusi
La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo di colore giallo per l'Umbria, valida dal pomeriggio di oggi fino alla giornata di domani. La decisione riguarda temporali diffusi che si prevedono in diverse zone della regione. La situazione ha portato all'adozione di misure precauzionali per gestire eventuali conseguenze di condizioni meteorologiche avverse. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui danni o sulle eventuali evacuazioni.
Anche in Umbria è stata diramata l'allerta maltempo codice "giallo" per il pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani. La criticità maggiore sarebbe determinata dai rovesci, sono attesi temporali di forte intensità che, nell'arco delle 36 ore, dovrebbero colpire quasi tutti i territori.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali. Frane: preoccupano in Abruzzo e Basilicata Protezione civile, previsioni meteo
Umbria, allerta meteo della protezione civileLa protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per la giornata del 28 gennaio 2026.