Umbria temperature in calo e neve in Appennino | le previsioni della protezione civile

La protezione civile della Regione Umbria ha pubblicato le previsioni meteo per martedì 17 e mercoledì 18 marzo. Si prevede un calo delle temperature e la presenza di neve in Appennino. Le previsioni sono state aggiornate al 16 marzo e sono disponibili sul sito ufficiale della protezione civile regionale.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 17 e mercoledì 18 marzo, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 16 marzo. Per quanto riguarda l'Umbria martedì 17 marzo “nuvolosità irregolare, in aumento verso sera. Durante la notte possibili precipitazioni in Appennino, anche nevose oltre 900-1000m. Venti: da moderati a forti di Grecale con rinforzi di burrasca sui crinali appenninici nottetempo. Temperature: in calo, anche sensibile nei valori massimi”. Mercoledì 18 marzo “maltempo su tutta la regione fin dal mattino, a partire dai settori orientali, in estensione verso Ovest. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale, con nevicate in Appennino nella prima parte della giornata fino a 800-1000m con zero termico in rapida risalita nel corso del pomeriggio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Il meteo in Umbria, allerta della Protezione civile: temperature basse e rischio gelatePermane l’allerta meteo per il ghiaccio a seguito delle temperature in sensibile calo, con massime intorno ai 10 gradi e minime a -4, con possibili... Temporali, neve e rischio frane e allagamenti: allerta meteo della protezione civile in tutta l'UmbriaLa protezione civile dell'Umbria ha diramato una triplice allerta meteo per martedì 6 gennaio 2026. Una raccolta di contenuti su Umbria temperature in calo e neve in... Temi più discussi: Meteo, nebbia e temperature in calo: le previsioni della Protezione Civile per il weekend; Umbria, allerta meteo della protezione civile; Umbria, il meteo per il weekend del 14 e 15 marzo. Variabile ma colpo di coda dell'inverno in arrivo; Meteo, previsioni per sabato 14 marzo in Umbria. Meteo in Umbria: possibili nevicate sull’Appennino. Calo termico ovunque, ma velocePossibili nevicate sull’Appennino, ma almeno a 1.000-1.200 metri di altitudine, mentre a valle è previsto un calo termico, anche di 4 gradi, che però sarà veloce, nel senso che si supererà nel giro di ... umbria24.it Meteo, nebbia e temperature in calo: le previsioni della Protezione Civile per il weekendNello specifico per la giornata di sabato il cielo sarà caratterizzato da nebbie o foschie al mattino, nelle vallate e sulle pianure occidentali. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni isolate ... corrieredellumbria.it Riceviamo e pubblichiamo Due progetti finanziati con le risorse del PNRR che potenzieranno i servizi sanitari rivolti ad anziani e a persone con disabilità L’Azienda Usl Umbria 2 è risultata vincitrice di due progetti finanziati con risorse del Piano nazionale di ri - facebook.com facebook LA BELLEZZA UNICA DELLA BASILICA DI S. FRANCESCO, PATRIMONIO UNESCO.ASSISI-UMBRIA. x.com