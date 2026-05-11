Nelle prossime due settimane, saranno effettuati lavori di posa di un ponte nella grande rotatoria situata davanti a Il Centro di Arese. Durante questo periodo, la strada statale 300 sarà chiusa nelle ore notturne per consentire le operazioni. La chiusura interesserà la viabilità nella zona, con interventi che coinvolgono la realizzazione dell'infrastruttura sopra la rotatoria.

Due settimane di lavori e chiusure notturne per la posa del ponte nella nella maxi rotatoria davanti a Il Centro di Arese. Entrano nella fase finale i lavori per il completamento della nuova viabilità intorno all’area dell’ex Alfa Romeo, come previsto nell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma. L’obiettivo è quello di rendere più scorrevole il traffico di collegamento tra Arese, Lainate e Garbagnate. Come previsto nell’ordinanza di Città Metropolitana a partire da stasera è prevista la chiusura temporanea della Sp 300 ’della fabbrica di automobili di Arese’ per consentire le operazioni di posa del nuovo ponte sulla maxi rotatoria. L’intervento riguarda il tratto in corrispondenza dell’intersezione con la Sp 119 nel territorio di Lainate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arriva il ponte sulla rotatoria. Sp 300 chiusa

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