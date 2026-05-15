Teheran ribadisce la propria posizione sul controllo dello Stretto di Hormuz, dichiarando che la zona è di sua proprietà e non si cede. Nel frattempo, gli Stati Uniti affermano di aver distrutto 161 navi, mentre un alto funzionario europeo invita alla trattativa con il regime iraniano. Mentre si intensificano le tensioni diplomatiche tra Washington e Pechino sullo stesso passaggio marittimo, il governo iraniano mantiene la sua presenza nel canale, rafforzando il controllo sulla zona strategica.

Mentre a livello diplomatico gli Stati Uniti e la Cina cercano di trovare la quadra sullo Stretto di Hormuz, sul campo il regime iraniano continua a tenere in pugno il canale marittimo. Mentre sei Paesi arabi (Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Giordania) chiedono un risarcimento all’Iran, l’ultima a pagare a caro prezzo le tensioni è stata una nave, sequestrata al largo della costa degli Emirati Arabi Uniti: due fonti hanno riferito a Reuters che si tratterebbe dell’imbarcazione Hui Chuan, battente bandiera dell’Honduras. Stando a quanto riferito dalla società britannica di sicurezza marittima Vanguard Tech, l’imbarcazione sarebbe «stata presa da personale iraniano mentre era all’ancora». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Teheran mostra ancora i muscoli con gli Usa: «Lo Stretto di Hormuz è nostro e non si cede»

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