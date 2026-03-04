Iran news in diretta sull'attacco Usa-Israele | Tel Aviv attacca ancora il Libano Teheran | Controlliamo lo stretto di Hormuz Trump | Pronti a scortare le navi
Nelle ultime ore, Israele ha condotto attacchi nel Libano causando decine di morti, mentre Teheran afferma di controllare lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti si dichiarano pronti a scortare le navi nel Golfo, e nelle notizie emergono anche cambiamenti nella leadership iraniana con la nomina del figlio di Khamenei come nuova guida suprema. La situazione rimane tesa e in evoluzione.
Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: figlio di Khamenei nuova guida suprema. Israele attacca il Libano, decine di morti. Teheran colpisce i paesi del Golfo: "Controlliamo lo stretto di Hormuz". Trump: "Pronti a scortare le navi".
Iran, Trump annuncia: «Pronti a scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz»«Se necessario, gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello Stretto di Hormuz».
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi al mondo. Ancora raid fino alla pace». Applausi a Teheran. Dubai, droni su hotel di lusso e aeroporto. Esplosioni a Tel Aviv
Guerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 3 marzo 2026La guerra in Medio Oriente si allarga sempre di più. Mentre continua a bombardare l’Iran insieme agli Stati Uniti, nel primo mattino di oggi l’esercito di Israele (Idf) ha varcato con le proprie trupp ... tpi.it
Dubai, drone colpisce il consolato Usa: l'edificio in fiammeFiglio di Khamenei nuova Guida Suprema. Proseguono i bombardamenti sull’Iran e i lanci di missili e droni in tutto il Golfo. Trump: «Capacità militari di ... lastampa.it
Dopo che Israele e Usa hanno bombardato l'Iran, 50 italiani sono bloccati a Doha, in un albergo, in attesa di capire come rientrare a casa. Farnesina e Ambasciata italiana a Doha hanno offerto un transfer per Riad, nell’incertezza di fare rientro in Italia. Tutto a x.com
Minacce a Usa e Israele delle Guardie iraniane: "Le porte dell'inferno si apriranno ancora"