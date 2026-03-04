Iran news in diretta sull'attacco Usa-Israele | Tel Aviv attacca ancora il Libano Teheran | Controlliamo lo stretto di Hormuz Trump | Pronti a scortare le navi

Nelle ultime ore, Israele ha condotto attacchi nel Libano causando decine di morti, mentre Teheran afferma di controllare lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti si dichiarano pronti a scortare le navi nel Golfo, e nelle notizie emergono anche cambiamenti nella leadership iraniana con la nomina del figlio di Khamenei come nuova guida suprema. La situazione rimane tesa e in evoluzione.