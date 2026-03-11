Nella giornata del 10 marzo, i servizi statunitensi hanno segnalato che Teheran mira a destabilizzare lo stretto di Hormuz. In serata, sono state diffuse dichiarazioni secondo cui dieci imbarcazioni utilizzate per il posizionamento di ordigni sono state distrutte. La notizia si aggiunge a un quadro di tensione crescente tra Stati Uniti e Iran in un'area strategica per il traffico marittimo mondiale.

La segnalazione è arrivata nel tardo pomeriggio del 10 marzo. Dopo che Washington aveva annunciato e subito dopo smentito di aver “scortato” una petroliera dal tratto di mare che separa Teheran dai Paesi arabi nello stretto di Hormuz, diverse emittenti Usa tra cui la Cbs e la Cnn hanno riferito che secondo i servizi segreti americani i Pasdaran starebbero “adottando misure” per installare mine in quel tratto di Golfo. Uno scenario che rasenterebbe l’apocalittico per il mercato del greggio a livello mondiale. Piazzare mine anti-nave nello Stretto equivarrebbe bloccare pressoché totalmente uno dei più critici “ choke points ” energetici mondiali attraverso il quale passa circa il 20-21% del consumo globale di petrolio e il 25% del gas naturale liquefatto, con conseguenze immediate e pesanti per l’economia del pianeta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, i servizi Usa: “Teheran vuole minare lo stretto di Hormuz”. Trump: “Distrutte 10 barche utilizzate per piazzare gli ordigni”

Articoli correlati

Iran, Teheran vuole minare lo stretto Hormuz e attacca Trump: “Potresti essere tu a scomparire”Mentre i missili e i droni continuano a volare in tutto il Medio Oriente, la questione economica prende ogni giorno maggiore spazio e aumenta le...

Hormuz, l'Iran vuole minare lo Stretto. Trump minaccia: "Conseguenze mai viste"Ci saranno conseguenze militari a un livello mai visto prima se Teheran non rimuoverà immediatamente le mine piazzate nello Stretto di Hormuz".

Altri aggiornamenti su Iran i servizi Usa Teheran vuole minare...

Temi più discussi: Roma, rinforzati i servizi di vigilanza su gran parte dei 28mila obiettivi sensibili dopo l'attacco all'Iran; Iran, pronto l’invio di armi e il sì agli Usa per le basi se usate per la logistica; La strategia di Teheran, data center Usa nuovo bersaglio dell'Iran; Trump afferma che la guerra in Iran potrebbe durare quattro o cinque settimane.

La guerra invisibile: come il conflitto tra Usa, Israele e Iran minaccia infrastrutture critiche nel cyber spazioLa guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si riflette anche nel cyberspazio. Infrastrutture critiche in tutto il mondo sono a rischio di attacchi informatici da parte di gruppi statali e hacktivisti, ... wired.it

Iran verso il distacco definitivo dall’internet globale. Khamenei minaccia punizioni contro i sediziosi, Usa: non scherzate con TrumpL’Iran pianifica un distacco definitivo dall’internet globale. Secondo gli attivisti iraniani specializzati in diritti digitali, scrive il Guardian, l’Iran vuole abbandonare in modo permanente ... milanofinanza.it

Ministro Iran: 'Non parteciperemo ai Mondiali di calcio negli Usa'. Lo riferisce la Faz, riportando delle affermazioni rilasciate in tv. #ANSA - facebook.com facebook

#TG2000 - L’ #Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a #Hormuz”. Ferito #MojtabaKhamenei #11marzo #Trump #Libano #Israele #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Hezbollah #Netanyahu #Khamenei #ONU #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com