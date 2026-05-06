Dopo soli due giorni dalla sua attivazione, il progetto promosso dall'ex presidente statunitense per facilitare il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz è stato sospeso temporaneamente. La decisione arriva in un momento in cui si parla di un possibile accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran e di un nuovo passo verso la normalizzazione dei rapporti tra le due parti. La sospensione riguarda specificamente le operazioni legate al Project Freedom.

Dopo appena due giorni, il Project Freedom lanciato da Donald Trump per agevolare il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz è stato “temporaneamente sospeso”. Ad annunciarlo è lo stesso presidente americano che, parlando ancora una volta di “grandi progressi nei negoziati” con Teheran, ha precisato che questa mossa serve a dare tempo al regime di Mojtaba Khamenei per verificare se “un accordo di pace possa essere finalizzato e firmato”. Il tycoon ha anche chiarito che il blocco americano dei porti iraniani, entrato in vigore il 13 aprile, resta attivo e che questa sospensione è stata decisa “su richiesta del Pakistan e di altri Paesi” che hanno ravvisato la possibilità di arrivare a un cessate il fuoco.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump vede vicino l’accordo con Teheran e sospende il Project freedom per agevolare il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz

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