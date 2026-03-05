Firenze | la Cappella Brancacci si rinnova Al via il restyling per l’accoglienza e l’inclusione sensoriale

A Firenze, la Cappella Brancacci sta subendo un intervento di restyling volto a migliorare l’accoglienza e l’inclusione sensoriale. L’intervento, finanziato dal programma europeo “Access” (Horizon-CL5) e realizzato con il coinvolgimento del Comune, mira a rendere più accessibile il sito, che è uno dei principali monumenti storici della città. Il progetto prevede interventi specifici per favorire l’accesso e la fruizione da parte di tutti i visitatori.

La Giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Cultura Giovanni Bettarini, ha dato il via libera allo sviluppo del progetto di riqualificazione complessiva del percorso di accesso alla Cappella Brancacci. L'intervento, finanziato nell'ambito del programma europeo "Access" (Horizon-CL5) di cui il Comune di Firenze è partner, punta a trasformare il sito in un modello d'avanguardia per l'accessibilità dei luoghi del patrimonio storico monumentale. Il progetto, redatto dal servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, prevede un investimento del valore di circa 40.000 euro, per eseguire una serie di azioni mirate a migliorare...