cappella brancacci via al restyling

La giunta di Palazzo Vecchio ha dato l’autorizzazione alla riqualificazione complessiva del percorso di accesso alla Cappella Brancacci. La proposta proviene dall’assessore alla cultura Giovanni Bettarini, che ha presentato il progetto di restyling. L’intervento riguarda l’intera area di accesso, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei visitatori e valorizzare l’ingresso alla cappella. I lavori inizieranno a breve.

Via alla riqualificazione complessiva del percorso di accesso alla Cappella Brancacci. L'ok arriva dalla giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. L'intervento, finanziato nell'ambito del programma europeo "Access" (Horizon-CL5) di cui il Comune di Firenze è partner, punta a trasformare il sito in un modello d'avanguardia per l'accessibilità dei luoghi del patrimonio storico monumentale. Il progetto, redatto dal servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, prevede un investimento del valore di circa 40mila euro, per eseguire una serie di azioni mirate a migliorare l'esperienza del visitatore,...