Teatro Due condannato il regista | risarcimenti alle attrici abusate
Un regista è stato condannato a pagare risarcimenti alle attrici che hanno denunciato abusi durante le prove di uno spettacolo. La sentenza arriva dopo che le accuse sono diventate pubbliche e sono state acquisite prove documentali. Il teatro aveva sospeso la collaborazione solo successivamente alle denunce, non appena sono emerse le accuse. La decisione giudiziaria si basa su elementi che hanno portato alla condanna del regista, mentre il teatro ha adottato misure di sospensione solo dopo il caso.
? Domande chiave Come ha fatto il regista a mantenere il ruolo nonostante le mansioni?. Perché il Teatro Due ha interrotto la collaborazione solo dopo il caso?. Quali dinamiche di potere hanno permesso abusi ripetuti nel corso formativo?. Come possono le istituzioni proteggere gli studenti dai docenti con carisma coercitivo?.? In Breve Risarcimenti fissati a 25mila e 85mila euro per le due attrici vittime.. Il progetto Oltre il dinosi coinvolge Francesca Bortoletti e Daniela Cherubini fino a ottobre.. Il laboratorio PERLa dell'Università Iuav di Venezia è guidato da Annalisa Sacchi.. Dati Amleta evidenziano scarsità di donne nei ruoli direttivi della prosa e lirica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Non intendevo nulla di tutto questo suona diverso fuori dal teatro. reddit