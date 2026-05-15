Teatro Due condannato il regista | risarcimenti alle attrici abusate

Un regista è stato condannato a pagare risarcimenti alle attrici che hanno denunciato abusi durante le prove di uno spettacolo. La sentenza arriva dopo che le accuse sono diventate pubbliche e sono state acquisite prove documentali. Il teatro aveva sospeso la collaborazione solo successivamente alle denunce, non appena sono emerse le accuse. La decisione giudiziaria si basa su elementi che hanno portato alla condanna del regista, mentre il teatro ha adottato misure di sospensione solo dopo il caso.

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