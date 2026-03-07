Zan | Fondo amianto? I risarcimenti alle ditte colpevoli di inquinamento invece che alle vere vittime

Due consiglieri regionali del Partito Democratico criticano la gestione del Fondo amianto, sostenendo che i risarcimenti vengano indirizzati alle aziende responsabili di inquinamento invece che alle vere vittime. La loro dichiarazione si concentra sulla percezione di ingiustizia nel sistema di riparazione. La polemica riguarda la distribuzione dei fondi pubblici e il ruolo delle istituzioni in questa questione.

I consiglieri regionali del Partito Democratico Monica Sambo e Andrea Micalizzi definiscono la gestione del cosiddetto Fondo amianto da parte del Governo «un vero e proprio scempio». Secondo i due esponenti Pd, «invece di tutelare le vittime dell’amianto e le loro famiglie, le norme favoriscono le aziende responsabili delle esposizioni, come ad esempio Fincantieri». Sulla vicenda è intervenuto anche Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale del Partito democratico ed eurodeputato. Commentando lo sblocco del “Fondo amianto” con decreto del 19 febbraio scorso ha usato parole dure contro il Governo. «Invece di garantire giustizia alle vittime dell'amianto e ai loro familiari, sceglie di usare soldi pubblici per risarcire chi dovrebbe pagare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

