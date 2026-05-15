Taxi a Roma | i sindacati bloccano la legge sui mezzi elettrici nel centro

A Roma, i sindacati dei tassisti hanno deciso di bloccare l’entrata in vigore di una legge che riguarda i mezzi elettrici nel centro storico. La normativa, approvata di recente, avrebbe introdotto nuove regole per l’uso di veicoli a emissioni zero, ma la sua applicazione è stata sospesa. La protesta ha coinvolto diverse organizzazioni del settore, che contestano le disposizioni e chiedono modifiche. La questione riguarda anche le conseguenze sul traffico e sui benefici economici legati all’introduzione di questi mezzi.

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? Domande chiave Come cambierà il traffico nel centro storico con la nuova legge?. Chi trarrà vantaggio economico dai nuovi mezzi elettrici non regolamentati?. Perché i sindacati temono una trasformazione di Roma in una Disneyland?. Quali rischi corre la piccola imprenditoria locale contro i grandi operatori?.? In Breve Proposta legge 247 del 21 gennaio 2026 contestata dai sindacati taxi. Vincenzo Cristofanelli guida coalizione con sigle Filt Cgil, Fit Cisl e Agci. Rischio concorrenza sleale tra golf car turistiche e licenziatari nel centro storico. Timore per l'occupazione del mercato da parte di grandi operatori internazionali. I sindacati... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taxi a Roma: i sindacati bloccano la legge sui mezzi elettrici nel centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma: sindacati taxi, incontri in Campidoglio e Prefettura insoddisfacenti, al vaglio scioperoOggi, dopo il corteo di protesta dei tassisti che si è svolto da piazza Bocca della Verità fino al Campidoglio, una delegazione di rappresentanti... Legge sui taxi, l'Umbria si adegua alla normativa nazionale. I punti dell'attoPresentato in seconda commissione consiliare il disegno di legge predisposto dalla giunta per allineare le disposizioni regionali a quelle nazionali... Bando taxi Roma, i candidati della terza opzione sfidano il Campidoglio: partite le pec per le licenze ordinarie e i risarcimenti ift.tt/zV8XsTf x.com Miglior hotel a Roma con un bambino di 5 anni + Necessità di trasferimento con bagagli da/per Termini reddit Bando taxi Roma, i candidati della terza opzione sfidano il Campidoglio: partite le pec per le licenze ordinarie e i risarcimentiDopo la sentenza del Tar del Lazio, i candidati esclusi dalle graduatorie chiedono al Comune di Roma il rilascio delle licenze ordinarie. Sul bando taxi pesa ora il rischio di nuovi ricorsi, richieste ... romatoday.it Ecco perché a Roma i tassisti si preparano allo sciopero contro il ComuneLe auto bianche sono scese in piazza martedì 5 maggio. Dopo un incontro con amministrazione e Prefettura, le sigle sindacali hanno dato un ultimatum per risolvere le cricitià del settore ... romatoday.it