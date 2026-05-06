Roma | sindacati taxi incontri in Campidoglio e Prefettura insoddisfacenti al vaglio sciopero

Oggi i tassisti hanno organizzato un corteo che è partito da piazza Bocca della Verità e si è concluso in piazza del Campidoglio. Dopo la manifestazione, alcuni rappresentanti sindacali sono stati ricevuti prima dal Comune e poi dalla Prefettura. Tuttavia, i sindacalisti hanno giudicato insoddisfacenti gli incontri, valutandoli come incontri di breve durata e senza risultati concreti. La possibilità di uno sciopero è al momento ancora all’ordine del giorno.

Oggi, dopo il corteo di protesta dei tassisti che si è svolto da piazza Bocca della Verità fino al Campidoglio, una delegazione di rappresentanti sindacali ha avuto l’opportunità di essere ricevuta prima in Comune e successivamente in Prefettura. Tuttavia, gli incontri che si sono tenuti non possono essere considerati soddisfacenti, poiché non hanno fornito risposte concrete alle richieste avanzate dalla categoria dei tassisti. È quanto si legge in una nota ufficiale emessa dai sindacati Filt Cgil Taxi, Fit Cisl Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Uritaxi, Fast Confsal Taxi, Cna Taxi, Claai Atapl, Unione Tassisti D’Italia, Agci Taxi, Legacoop Taxi, Confcooperative Trasporto Persone Roma, Consultaxi, Sul Taxi, Atitaxi, Usb Taxi e Associazione Tutela Legale Taxi.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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