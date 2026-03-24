Legge sui taxi l' Umbria si adegua alla normativa nazionale I punti dell' atto

Presentato in seconda commissione consiliare il disegno di legge predisposto dalla giunta per allineare le disposizioni regionali a quelle nazionali L'Umbria si adegua alla normativa nazionale in materia di taxi e ncc con un disegno di legge dedicato. L'atto, predisposto dalla giunta regionale, è stato presentato in seconda commissione consiliare presieduta da Letizia Michelini. Alla riunione hanno preso parte anche i tecnici regionali e all'assessore De Rebotti. La giunta regionale, tramite propria delibera, lo scorso 18 settembre ha preadottato il disegno di legge al fine di effettuare tutte le forme di concertazione necessarie e utili alla definitiva approvazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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