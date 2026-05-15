Taverna del Ferro da qui il primo passo per abolire la parola periferia

Nata dall’aspirazione degli abitanti di Taverna del Ferro di trasformare la zona in un quartiere vivibile, l’iniziativa RESTA si propone di rigenerare l’area attraverso un progetto socio-urbanistico promosso dall’impresa sociale Arci Mediterraneo. L’obiettivo è creare un modello di città multicentrica che elimini le divisioni tra centro e periferia. Il progetto prevede interventi che coinvolgono la comunità locale e mira a migliorare le condizioni dell’area, ridisegnandone gli spazi e le funzioni.

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