Jerry Calà | Soltanto qui in Italia la parola comico è un po’ dispregiativa

Jerry Calà ha commentato che, in Italia, il termine “comico” viene spesso usato in modo dispregiativo. Durante un'intervista, ha anche riferito che alcuni giovani spettatori gli chiedono se avesse paura a pronunciare battute che oggi non sarebbero più accettate. Le sue parole riflettono un confronto tra il passato e il presente nel mondo dello spettacolo.

L’attore: «I ragazzi che scoprono i miei film mi chiedono se non avevo paura a dire battute che adesso non si possono più fare». Marco Ferreri, il più enigmatico regista italiano, soffriva d’insonnia. Trascorreva varie notti a vedere i film con Jerry Calà. In un’intervista tv antecedente al 1993 osservò: « Calà mi piace». Infatti, colui che consacrò Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Gérard Depardieu, volle proprio il Gatto emerso nel 1977 a Non stop, come protagonista di Diario di un vizio. Tuttavia, l’apice della «libidine» per l’attore siciliano, classe 1951, trasferitosi prima a Milano e poi, dopo la prima media, definitivamente a Verona, si verificò al Festival del cinema di Berlino. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Jerry Calà: «Soltanto qui in Italia la parola “comico” è un po’ dispregiativa» Articoli correlati Jerry Calà ricorda la psicoterapeuta Maria Rita Parsi: «Mi ha veramente risolto la vita»«Sono andato in analisi da lei in un periodo in cui ne sentivo il bisogno», ha spiegato al Corriere della Sera. Morta Maria Rita Parsi, Jerry Calà ricorda la psicologa che "ha risolto la vita" all'attore con la terapiaJerry Calà ricorda Maria Rita Parsi, psicoterapeuta scomparsa a 78 anni, come colei che “gli ha risolto la vita” negli anni ’80. Approfondimenti e contenuti su Jerry Calà Argomenti discussi: Soltanto qui in Italia la parola comico è un po’ dispregiat­iva. CHI HA RAPITO JERRY CALÀ?Il peggior nemico di Jerry Calà è Jerry Calà regista. Che s'incaponisce quasi sempre a raccontare se stesso (dati alla mano: in cinque film su sette), con nome e cognome (come qui) o appena nascosto ... mymovies.it Jerry Calà presenta il suo nuovo film: Chi ha rapito Jerry Calà?Il nuovo film scritto, diretto e interpretato dal popolarissimo attore sarà disponibile sulle principali piattaforme streaming dal 19 dicembre. Ecco quello che ha raccontato Calà nel corso della ... comingsoon.it