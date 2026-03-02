Al Teatro Verdi il primo evento aperto al pubblico del progetto Stand up di periferia
Venerdì 13 marzo alle 21 al Teatro Verdi di Genova Sestri Ponente si svolge il primo evento pubblico del progetto “Stand up di periferia” promosso dal collettivo Li Evito Male. L'iniziativa mira a coinvolgere il pubblico con uno spettacolo di comicità che si svolge nella location di piazza Alfredo Oriani. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati.
Venerdì 13 marzo, alle ore 21, al Teatro Verdi di Genova Sestri Ponente (piazza Alfredo Oriani, 7) si tiene il primo grande evento aperto al pubblico del progetto “Stand up di periferia” del collettivo Li Evito Male.Il progetto è sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili - Regione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
