Taurianova | il club lancia l’ultimatum | No senza fondi e stadio

A Taurianova, il club locale ha annunciato un ultimatum chiedendo chiarimenti sui fondi e sull’accesso allo stadio, che risulta inagibile. La società ha specificato che non supporterà candidati sindaci che non garantiscano il finanziamento necessario o la riqualificazione dell’impianto. Sono stati esclusi dalla lista di sostegno alcuni candidati sindaci, senza dettagli sui motivi. La situazione dello stadio abbandonato potrebbe avere ripercussioni sulle finanze del club, che ha espresso preoccupazione riguardo alle risorse disponibili.

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? Punti chiave Chi sono i candidati sindaci esclusi dal sostegno del club?. Come influirà lo stadio inagibile sulle finanze della società?. Perché la dirigenza ha deciso di rifiutare ogni promessa elettorale?. Quali sono le condizioni minime per evitare il ritiro dal campionato?.? In Breve Impossibilità di incassi per abbonamenti e sponsor a causa di un anno di porte chiuse.. Spese extra per allenamenti e partite fuori casa dopo il blocco dello stadio comunale.. Rifiuto del club di sostenere i candidati sindaci durante le attuali consultazioni elettorali.. Rischio di fallimento sportivo per la squadra dopo la salvezza ottenuta in Promozione.. La A. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taurianova: il club lancia l’ultimatum: “No senza fondi e stadio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taurianova, Biasi lancia la sfida: “Attenti ai rivali senza programmi? Domande chiave Come risponderà Mimmo Romeo alle accuse sul suo passato amministrativo? Quali programmi presenteranno Loprete e Romeo per... Taurianova, Loprete lancia Radici e Futuro: sfida ai vecchi poteri? Cosa sapere A Taurianova il 27 aprile 2026 Raffaele Loprete presenta la lista Radici e Futuro.