Il 27 aprile 2026 a Taurianova si svolgerà la presentazione della lista Radici e Futuro, guidata da Raffaele Loprete. L'evento segna l'inizio della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali, con l'obiettivo di proporre un'alternativa ai sistemi di potere già esistenti nel territorio. La lista intende mettere in discussione le strutture politiche tradizionali e proporre un nuovo indirizzo amministrativo.

? Cosa sapere A Taurianova il 27 aprile 2026 Raffaele Loprete presenta la lista Radici e Futuro.. Il progetto punta a rinnovare l'amministrazione comunale superando i vecchi schemi di potere.. A Taurianova, il 27 aprile 2026, la lista Radici e Futuro ha presentato ufficialmente i candidati al Consiglio comunale per sostenere la corsa elettorale del dottor Raffaele Loprete. L’evento ha segnato un momento di svolta nelle strade del comune, dove la politica cerca di riappropriarsi di spazi che sembrano lontani dai palazzi. Il progetto guidato da Loprete punta a ricostruire un legame tra le istituzioni e la realtà quotidiana delle famiglie e dei giovani, cercando di dare risposte concrete a chi vive ogni giorno tra le botteghe e le piazze della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taurianova, Loprete lancia Radici e Futuro: sfida ai vecchi poteri

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