A Taurianova, il candidato Biasi ha lanciato una dura critica ai rivali senza presentare programmi definiti. Si attende ora una risposta da parte di Mimmo Romeo alle accuse sul suo passato amministrativo. Intanto, Loprete e Romeo si preparano a confrontarsi su proposte e strategie per affrontare la sfida elettorale. La campagna si svolge nel clima di tensione tra i diversi candidati, con focus sulle loro proposte politiche.

? Domande chiave Come risponderà Mimmo Romeo alle accuse sul suo passato amministrativo?. Quali programmi presenteranno Loprete e Romeo per contrastare Biasi?. Perché Biasi ha citato i precedenti scioglimenti del comune?. Cosa accadrà durante il comizio decisivo di sabato prossimo?.? In Breve Biasi accusa Mimmo Romeo dei due scioglimenti comunali per mafia.. Raffaele Loprete del centrosinistra deve rispondere alle dichiarazioni di Biasi.. Mimmo Romeo presenterà la sua replica durante il comizio di sabato.. Voto per la gestione di Taurianova previsto il 24 e 25 maggio.. Il sindaco uscente Roy Biasi ha aperto ufficialmente la sfida elettorale a Taurianova ieri sera, lanciando attacchi diretti contro i rivali in vista del voto fissato per il 24 e il 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taurianova, Biasi lancia la sfida: “Attenti ai rivali senza programmi

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