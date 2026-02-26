Al via il corso da Beach manager per formarsi su tutti i temi legati alla gestione di uno stabilimento balneare

È partito un corso specifico rivolto a chi vuole specializzarsi nella gestione di stabilimenti balneari. La formazione copre tutti gli aspetti pratici e normativi necessari per svolgere questa professione. La domanda di figure come questa sta crescendo, in un periodo di evoluzioni nel settore. Il percorso mira a preparare professionisti capaci di rispondere alle nuove esigenze di mercato.

Un corso per diventare Beach manager, una figura professionale particolarmente richiesta dal mercato, soprattutto in un momento di forti cambiamenti normativi e non solo. È questa la novità lanciata dalla Camera di commercio Chieti Pescara e presentata nel corso di una conferenza stampa tenuta da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Sequestrato uno stabilimento balneare nel Golfo di PolicastroTempo di lettura: < 1 minutoE’ finita sotto sequestro una struttura balneare a Capitello, frazione marina del comune di Ispani, in provincia di... La Questura di Pisa cerca un operatore economico per la gestione dello stabilimento balneare della Polizia di StatoLa Questura di Pisa ha indetto una gara a procedura ristretta per l’affidamento in concessione dei servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia,... Temi più discussi: Laore, al via il corso di formazione per conduttore di impresa agricola. l’assessore Agus: Vogliamo sostenere i giovani che scelgono di investire in campagna e renderli protagonisti del futuro agricolo dell’Isola; Al via il Corso avanzato sull'Intelligenza Artificiale: aperte le iscrizioni; Rocca Priora – Al via il corso di scacchi grautito; Al via il corso di fotografia per i Soci del Centro Pecci. Al via il corso di ’front office’Il Centro di formazione professionale Pertini di Seregno, organizza il corso Front office e accoglienza cliente. Obiettivo formare personale ... ilgiorno.it Pollicino 0-6, al via il corso dedicato ai futuri genitori: ecco come partecipareIl percorso si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Polla e prevede un programma strutturato di 32 ore complessive, articolato in 16 incontri da 2 ore, che sarà riproposto tre volte nel corso ... salernotoday.it Fondata il 30 novembre 2015, GTA Sun Beach nasce come progetto satirico e, nel corso degli anni, si consolida come un osservatorio costante sulla vita urbana di #SanBenedettodelTronto. L'intervista all'ideatore Davide Piccinini Per leggere l'articolo co - facebook.com facebook