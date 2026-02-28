Bonus Tari 2026 sconto del 25% sulla tassa rifiuti | chi ne ha diritto e quando arriva

A partire da marzo e aprile 2026, i Comuni invieranno i bollettini con uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti, noto come bonus Tari 2026. Questa misura, prevista dopo diversi rinvii, riguarda le utenze che soddisfano criteri specifici e permette di ridurre l'importo da pagare. Chi ha diritto al bonus riceverà il beneficio direttamente nella prossima comunicazione di pagamento.

Dopo anni di rinvii arriva il bonus Tari. Sarà uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti direttamente nei bollettini inviati dai Comuni tra marzo e aprile 2026. Una novità importante per molte famiglie, ma, attenzione, non basta avere un ISEE basso per vedersi riconosciuto automaticamente il beneficio. Ci sono scadenze, condizioni e casi particolari che possono far slittare, o addirittura azzerare, lo sconto atteso. Bonus TARI 2026: cos’è e come funziona lo sconto del 25% sulla tassa dei rifiuti. Il bonus Tari da quest’anno è pienamente a regime e si traduce in una riduzione del 25% sull’importo complessivo dovuto per l’utenza domestica. In concreto, significa che una famiglia avente diritto pagherà un quarto in meno rispetto alla tassa rifiuti calcolata dal proprio Comune. 🔗 Leggi su Panorama.it

Sconto sulla Tari per chi bonifica l'amianto e bonus idrico per le famiglie disagiate

