Tari 2026 fissate le scadenze per gli acconti | prima rata entro il 30 settembre

La giunta comunale ha stabilito le date di scadenza per il pagamento degli acconti della Tari 2026, con la prima rata prevista entro il 30 settembre. La decisione è stata presa attraverso una delibera approvata su proposta dell’assessore al bilancio. Questo nuovo calendario riguarda le modalità di pagamento e le relative tempistiche per i cittadini e le imprese. Le scadenze sono state comunicate ufficialmente e riguardano esclusivamente le quote di acconto per l’anno in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui