Tari 2026 fissate le scadenze per gli acconti | prima rata entro il 30 settembre

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale ha stabilito le date di scadenza per il pagamento degli acconti della Tari 2026, con la prima rata prevista entro il 30 settembre. La decisione è stata presa attraverso una delibera approvata su proposta dell’assessore al bilancio. Questo nuovo calendario riguarda le modalità di pagamento e le relative tempistiche per i cittadini e le imprese. Le scadenze sono state comunicate ufficialmente e riguardano esclusivamente le quote di acconto per l’anno in corso.

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La giunta comunale ha approvato i nuovi termini per il pagamento degli acconti Tari 2026. La delibera è stata adottata su proposta dell’assessore al bilancio Pierpaolo Baretta.La prima rata di acconto dovrà essere pagata entro il 30 settembre, la seconda entro il 30 ottobre e la terza entro il 30. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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