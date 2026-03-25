Il Capo Dipartimento della Protezione civile ha firmato un’ordinanza il 23 marzo che prolunga i tempi per presentare le domande di acconto e saldo relative ai contributi di immediato sostegno. Questi fondi sono destinati a cittadini e imprese colpiti dagli eventi di maltempo di settembre e ottobre 2023. Le nuove scadenze si applicano alle richieste di rimborso per il 2024.

Accolta la richiesta della Regione: i cittadini e le imprese colpite dalle alluvioni hanno ora più tempo per l'acconto e per il saldo dei contributi Cis Il Capo Dipartimento della Protezione civile ha disposto con un’ordinanza adottata lunedì 23 marzo la proroga dei termini di presentazione delle domande di acconto e di saldo per i contributi di immediato sostegno (Cis) per cittadini e imprese colpiti dagli eventi di maltempo di settembre e autunno 2024. Viene così accolta la richiesta avanzata dalla Regione Emilia-Romagna e in particolare dal presidente, Michele de Pascale, in una lettera inviata a settembre 2025 al Dipartimento nazionale di Protezione civile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Rimborsi maltempo 2024, c'è più tempo per le domande: fissate le nuove scadenze per gli acconti

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