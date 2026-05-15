Tardozzi rifiuta la versione di Bagnaia sull’incidente di Le Mans | dissenso in pista

Le polemiche riguardano la caduta di Bagnaia durante il Gran Premio di Francia a Le Mans. Dopo l’incidente, il pilota ha fornito una versione dei fatti diversa rispetto a quella ufficiale, suscitando un dissenso pubblico nel team. Un membro dello staff ha espresso chiaramente la propria opinione, rifiutando la versione presentata dal pilota. La discussione ha attirato l’attenzione nel paddock e ha alimentato le tensioni tra le figure coinvolte.

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"> Le polemiche sulla caduta di Bagnaia al GP di Francia. Davide Tardozzi, team manager di Ducati, ha risposto alle affermazioni di Francesco Bagnaia riguardo a problemi ai freni che avrebbero causato la sua caduta nel Gran Premio di Francia del 2026. Bagnaia ha continuato a vivere un periodo difficile nella sua stagione, con l’ultimo incidente avvenuto a Le Mans, dove è scivolato mentre era in seconda posizione. La caduta è avvenuta al Turn 3 durante il sedicesimo giro delle 27 tornate, sotto pressione da parte di Pedro Acosta della KTM. Questo incidente rappresenta già il terzo ritiro della stagione per Bagnaia, che ha visto finora solo due arrivi nei primi dieci posti: una nona posizione in Thailandia e un decimo posto negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tardozzi rifiuta la versione di Bagnaia sull’incidente di Le Mans: dissenso in pista. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bagnaia, la caduta nel GP di Le MansAl 16° giro del Gp di Le Mans, mentre era al secondo posto, Pecco Bagnaia è scivolato, dopo una gara fino a quel momento superba. Martin vince la Sprint di Le Mans, preceduti Bagnaia e BezzecchiLE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp.