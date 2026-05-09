Martin vince la Sprint di Le Mans preceduti Bagnaia e Bezzecchi

A Le Mans, durante il quinto appuntamento stagionale della MotoGP, Jorge Martin si è aggiudicato la vittoria nella gara Sprint. Al suo fianco sul podio sono arrivati Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, rispettivamente in seconda e terza posizione. La corsa si è svolta sulla pista francese con Martin che ha concluso davanti agli altri piloti, portando a casa i punti per questa tappa.

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