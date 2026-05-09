Martin vince la Sprint di Le Mans preceduti Bagnaia e Bezzecchi

Da iltempo.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Le Mans, durante il quinto appuntamento stagionale della MotoGP, Jorge Martin si è aggiudicato la vittoria nella gara Sprint. Al suo fianco sul podio sono arrivati Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, rispettivamente in seconda e terza posizione. La corsa si è svolta sulla pista francese con Martin che ha concluso davanti agli altri piloti, portando a casa i punti per questa tappa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo dell'Aprilia, scattato dall'ottava posizione, precede sul podio la Ducati di Pecco Bagnaia e l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi, che rimane leader della classifica piloti ma ora è tallonato dal compagno di squadra. Segue in quarta posizione lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm), davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e lo spagnolo Joan Mir (Honda). Chiudono la top ten il giapponese Ai Ogura (Aprilia), lo spagnolo Alex Marquez (Ducati), il brasiliano Diogo Moreira (Honda) e il francese Johann Zarco (Honda).🔗 Leggi su Iltempo.it

martin vince la sprint di le mans preceduti bagnaia e bezzecchi
© Iltempo.it - Martin vince la Sprint di Le Mans, preceduti Bagnaia e Bezzecchi
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Martin sorprende nella Sprint MotoGP a Le Mans: Bagnaia 2° e Bezzecchi 3°, caduta con brivido per MarquezJorge Martin vince la Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans davanti a Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi.

Jorge Martin imprendibile nella Sprint di Le Mans davanti a Bagnaia e Bezzecchi. Tremenda caduta di MarquezJorge Martin si inventa una partenza da urlo recuperando sette posizioni in due curve e vince la Sprint del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Norris è tornato, ma che bravo Leclerc. E Kimi... LE PAGELLE della Sprint di Miami; Gp Miami, Norris vince gara sprint Formula 1. Penalità e ordine di arrivo; Formula 1 2026, Gp di Miami: Norris vince la gara Sprint; Miami, riecco le McLaren: Norris vince la Sprint su Piastri. Leclerc 3°, Antonelli penalizzato, è 6°.

sprint di martin vince la sprintSprint race MotoGp oggi a Le Mans: Martin brucia tutti, Bagnaia e Bez sul podio. Paura per Marquez. La nuova classifica pilotiLo spagnolo scatta in maniera magistrale dalla terza fila, conquista il primato alla prima staccata e vince, battuti Pecco e Bez. Caduta per Marquez al penultimo giro ... sport.quotidiano.net

sprint di martin vince la sprintMartin vince la Sprint di Le Mans, preceduti Bagnaia e BezzecchiLE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo ... iltempo.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.