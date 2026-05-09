Martin vince la Sprint di Le Mans preceduti Bagnaia e Bezzecchi
A Le Mans, durante il quinto appuntamento stagionale della MotoGP, Jorge Martin si è aggiudicato la vittoria nella gara Sprint. Al suo fianco sul podio sono arrivati Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, rispettivamente in seconda e terza posizione. La corsa si è svolta sulla pista francese con Martin che ha concluso davanti agli altri piloti, portando a casa i punti per questa tappa.
LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo dell'Aprilia, scattato dall'ottava posizione, precede sul podio la Ducati di Pecco Bagnaia e l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi, che rimane leader della classifica piloti ma ora è tallonato dal compagno di squadra. Segue in quarta posizione lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm), davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e lo spagnolo Joan Mir (Honda). Chiudono la top ten il giapponese Ai Ogura (Aprilia), lo spagnolo Alex Marquez (Ducati), il brasiliano Diogo Moreira (Honda) e il francese Johann Zarco (Honda).🔗 Leggi su Iltempo.it
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